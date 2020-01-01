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Одессит обокрал банк более, чем на миллион

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Мошенник одновременно проводил транзакции по возвращению денег через интернет и снимал наличные в банкоматах.
Киберполиция разоблачила злоумышленника
Киберполиция разоблачила злоумышленника
facebook.com/cyberpoliceua

В Одессе мужчина создал мошенническую схему с помощью которой обокрал банк более чем на миллион гривен. Киберполиция разоблачила подозреваемого, об этом в субботу, 8 февраля, сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители установили, что злоумышленник зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карточку. Его фирма якобы реализовывала товары по всему миру. Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров. После чего фигурант через Интернет оформил "возврат товара".

Пока банк проводил возвращение транзакции, фигурант с помощью сообщников с нескольких банкоматов снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку.

Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 190 ) УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, недавно в Харькове злоумышленники ограбили банк более примитивным способом - взорвали банкомат. А в Киеве двое мужчин хотели взломать платежный терминал при помощи лома и отвертки. Их задержали.

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Теги: банк, Одесса, кража, мошенничество, киберполиция
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Источник: korrespondent.net

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