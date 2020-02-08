В Киеве электричка насмерть сбила девушку-подростка

Инцидент произошел на станции Протасов Яр.

В Соломенском районе Киева погибла несовершеннолетняя девушка, которая переходила железнодорожный путь в неустановленном месте и не заметила поезд. Следователи полиции Киева начали досудебное расследование в связи с гибелью.

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"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на станции "Протасов Яр" поезд сбил девушку. (…) Прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Предварительно выяснилось, что девушка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, и не обратила внимание на поезд, который приближался к станции", - говорится в сообщении.

Свидетели заявили, что машинист подавал звуковые сигналы, но девушка была в наушниках и не отреагировал на сигналы. От полученных травм 17-летняя жительница Киевской области скончалась на месте.

Следователями Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.