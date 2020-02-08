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В Сети появилось видео жуткого ДТП в Энергодаре

Комментариев: 3
На пешеходном перекрестке автомобиль сбил коляску с младенцем.
Автомобиль сбил коляску на переходе
Автомобиль сбил коляску на переходе
mspravka.info

В Энергодаре Запорожской области 7 февраля автомобиль, которым управлял мужчина в состоянии алкогольного опьянения, на пешеходном переходе сбил детскую коляску с 3-месячным ребенком.

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“Известно, что женщина с коляской переходила дорогу возле школы. Шла она, согласно правилам дорожного движения, по пешеходному переходу. Наезд на большой скорости на коляску совершил легковой автомобиль Славута, за рулем которого находился мужчина, 1971 года рождения“, - говорится в сообщении полиции.

В Сети появилось видео с авторегистратора.

Внимание, видео содержит сцены насилия. 18+

“В результате медицинского осмотра установлено, что водитель “ЗАЗ” находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения – 1,85 промилле. Житель Энергодара 1971 года рождения задержан согласно статье 208 Криминального процессуального кодекса Украины”, - рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области Олег Григоров.

Ребенка доставили в больницу и после обследования выяснилось, что серьезных травм он не получил. Ведется расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве легковушка врезалась в остановку с людьми, есть жертвы.

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Теги: Энергодар, ДТП, видео
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Комментариев (3)
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zadneprohodchik    08.02.2020, 12:30
Оценка:  -1
zadneprohodchik
Встретились 2 олень и олениха
ВосставшийИзБана    08.02.2020, 12:14
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Водитель конечно виноват. Тут даже и говорить не о чем, но писать, что мамаша переходила по правилам тоже не правильно. П. 4.1- ПДД - Перед выходом на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств и любых объектов, ограничивающих обзорность, пешеходы должны убедиться в отсутствии приближающихся
ВосставшийИзБана    08.02.2020, 12:16
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
транспортных средств. Тут как раз такой случай. Мамаша переходит дорогу не глядя по сторонам и если выходишь из-за машины, ограничивающей обзор, коляску впереди себя толкать не стоим. Нужно везти ее рядом с собой.
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