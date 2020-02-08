В Сети появилось видео жуткого ДТП в Энергодаре

На пешеходном перекрестке автомобиль сбил коляску с младенцем.

В Энергодаре Запорожской области 7 февраля автомобиль, которым управлял мужчина в состоянии алкогольного опьянения, на пешеходном переходе сбил детскую коляску с 3-месячным ребенком.

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“Известно, что женщина с коляской переходила дорогу возле школы. Шла она, согласно правилам дорожного движения, по пешеходному переходу. Наезд на большой скорости на коляску совершил легковой автомобиль Славута, за рулем которого находился мужчина, 1971 года рождения“, - говорится в сообщении полиции.

В Сети появилось видео с авторегистратора.

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“В результате медицинского осмотра установлено, что водитель “ЗАЗ” находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения – 1,85 промилле. Житель Энергодара 1971 года рождения задержан согласно статье 208 Криминального процессуального кодекса Украины”, - рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области Олег Григоров.

Ребенка доставили в больницу и после обследования выяснилось, что серьезных травм он не получил. Ведется расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве легковушка врезалась в остановку с людьми, есть жертвы.