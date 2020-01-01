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На Херсонщине из снега достали почти 40 автомобилей

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Спасатели доставали из снежных заносов застрявшие авто.
Спасатели доставали машины из заносов
Спасатели доставали машины из заносов
ГСЧС

За сутки с 7 по 8 февраля Служба "101" 17 раз помогала доставать из снега автомобили в пределах Херсонской области. Из снежных заносов вытащили 39 транспортных средств, из которых два рейсовых автобуса и автомобиль ремонта электросетей

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Из-за непогоды без электричества остаются три населенных пункта области. На восстановлении работают аварийные бригады Облэнерго.

Всего с начала непогоды спасатели Херсонской области 50 раз выезжали на помощь населению, вытянув 110 автомобилей на дорогах и убрав несколько десятков поваленных деревьев.

По Украине из-за непогоды без света остаются 200 населенных пунктов.

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Теги: непогода, снег, Херсонская область
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