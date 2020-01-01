Коронавирус: Кабмин объявил повышенную готовность

Правительство готовится к прибытию эвакуированных из Уханя украинцев, которые могут быть заражены смертоносным вирусом.

Прибывших из Уханя поместят на карантин

Все прибывшие из китайской провинции Хубей, которая стала очагом распространения коронавируса, будут отправляться в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения. Соответствующее временное ограничение установил Кабинет министров, сообщает в субботу, 8 февраля, пресс-служба Минздрава.

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“Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определении Министерством здравоохранения учреждения“, - сообщили в Минздраве.

Также распоряжением правительства устанавливается режим повышенной готовности для всех систем защиты.

“Это позволит мобилизовать силы и оценить существующие средства реагирования, вовремя пополнить резерв для обеспечения готовности на случай возникновения эпидемии“, - сообщает Минздрав.

Кроме того, правительство утвердило Национальный план противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на 2020 год.

В Минздраве подчеркнули, что в Украине на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Накануне сообщалось, что украинцам в Ухане сообщили об эвакуации. Авиарейс за ними уже запланирован, однако его дата будет известна позже.