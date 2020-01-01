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Коронавирус: Кабмин объявил повышенную готовность

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Правительство готовится к прибытию эвакуированных из Уханя украинцев, которые могут быть заражены смертоносным вирусом.
Прибывших из Уханя поместят на карантин
Прибывших из Уханя поместят на карантин

Все прибывшие из китайской провинции Хубей, которая стала очагом распространения коронавируса, будут отправляться в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения. Соответствующее временное ограничение установил Кабинет министров, сообщает в субботу, 8 февраля, пресс-служба Минздрава.

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“Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определении Министерством здравоохранения учреждения“, - сообщили в Минздраве.

Также распоряжением правительства устанавливается режим повышенной готовности для всех систем защиты.

“Это позволит мобилизовать силы и оценить существующие средства реагирования, вовремя пополнить резерв для обеспечения готовности на случай возникновения эпидемии“, - сообщает Минздрав.

Кроме того, правительство утвердило Национальный план противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на 2020 год.

В Минздраве подчеркнули, что в Украине на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Накануне сообщалось, что украинцам в Ухане сообщили об эвакуации. Авиарейс за ними уже запланирован, однако его дата будет известна позже.

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Теги: Минздрав, эвакуация, Кабмин Украины, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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