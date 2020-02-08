В Полтаве иностранец на авто влетел в полицейских
8 февраля около 4:00 на перекрестке улиц Соборности и Сретенской в Полтаве столкнулись Kia Cerato и полицейская Skoda Rapid. Полицейские ехали на вызов по поводу семейного насилия
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За рулем Kia находился иностранец, который проживает в Полтаве. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не предоставил преимущества автомобилю полиции, который двигался по главной, сообщает Главное управление Нацполиции Полтавской области.
Во время столкновения двое полицейских получили травмы. Их направили в первую городскую больницу с черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами.
Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве девушка застрелила инструктора тира.
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