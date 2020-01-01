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В Харькове горела свалка, двое погибших

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Бездомные сгорели в мусоросборнике.
Пожарные потушили пожар на свалке
Пожарные потушили пожар на свалке
objectiv.tv/

В Харькове 7 февраля в 23:16 на номер 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел в мусоросборники по проспекту Л. Свободы, 51б возле общежития № 8 (ХНУРЭ).

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К месту пожара направили спасателей 32-й и 1-й частей ДСНС города Харькова. По прибытию к месту вызова они установили, что в мусоросборник горит мусор, а площадь пожара не превысила 5 кв.м. Ее локализовали уже в 23:23 и полностью ликвидировали в 23:32.

На месте пожара были найдены два тела, мужчина и женщина, бездомные. Сейчас их личности устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге на ходу загорелся микроавтобус.

 

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Теги: Харьков, пожар, свалка, бездомные
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