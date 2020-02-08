Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В аэропортах Одессы и Киева фальсифицировали ремонт самолетов

Комментариев: 1
СБУ раскрыло фальсификацию по ремонту пассажирских самолетов.
Компания подделывала документацию по ремонту
Компания подделывала документацию по ремонту
ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в Международных аэропортах "Одесса" и "Киев". Фальсификация ремонта пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний могла привести к человеческим жертвам.

Читай также: Измаильский аэропорт после 10-летнего перерыва возобновит работу

В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО. В частности, ими было сфальсифицировано документация по проведению ремонтных работ самолетов.

Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами.

По материалам СБ Украины должностного лица авиапредприятия ответственного за техническое обслуживание самолетов решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Компании-эксплуатанту отменено соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - ​​сертификаты летной годности. Операция проводилась под процессуальным руководством органов прокуратуры. Продолжаются следственные действия. 

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт Борисполь заставили доплатить в бюджет более 260 млн налогов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: СБУ, аэропорт, Одесса, Киев, самолет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ТТ69    08.02.2020, 15:50
Оценка:  +1
ТТ69
made in ukradeine
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь