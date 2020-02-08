В аэропортах Одессы и Киева фальсифицировали ремонт самолетов

СБУ раскрыло фальсификацию по ремонту пассажирских самолетов.

Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в Международных аэропортах "Одесса" и "Киев". Фальсификация ремонта пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний могла привести к человеческим жертвам.

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В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО. В частности, ими было сфальсифицировано документация по проведению ремонтных работ самолетов.

Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами.

По материалам СБ Украины должностного лица авиапредприятия ответственного за техническое обслуживание самолетов решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Компании-эксплуатанту отменено соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - ​​сертификаты летной годности. Операция проводилась под процессуальным руководством органов прокуратуры. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт Борисполь заставили доплатить в бюджет более 260 млн налогов.