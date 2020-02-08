Появились фото встречи четы Зеленских и Папы

Супруга президента, в соответствии с этикетом, была одета в строгое черное платье, дополненное шляпкой с вуалью.

Президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи сопровождала, в частности, его супруга Елена. Это следует из снимков, опубликованных информационными агенствами и пресс-службой президента.

Протокол Ватикана предписывает женщинам в ходе аудиенции у понтифика быть одетыми в закрытое длинное черное платье и иметь на голове мантилью (допустимы и другие головные уборы).

Елена Зеленская выбрала строгий юбочный костюм и черную шляпку с небольшой вуалью.

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Также состоялась встреча Зеленского с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

Как сообщает Радио Ватикана, переговоры в Государственном Секретариате были посвящены, в основном, гуманитарной ситуации и поискам мира в контексте конфликта, который С 2014 года по настоящее время угнетает Украину.

"В этом отношении было высказано общее пожелание, чтобы все вовлеченные стороны проявили наибольшую чувствительность к нуждам населения, которое является первой жертвой насилия, а также как настойчивость и последовательность в диалоге", - говорится в сообщении.

Были также рассмотрены темы, касающиеся двустороннего сотрудничества и вклада Католической Церкви, которая присутствует в Украине в различных обрядах (римо-католическом и греко-католическом).

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил Папу помочь освободить пленных.

Напомним, Зеленский с 7 февраля находится с визитом в Италии.

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