В Днепре трамвай протаранил авто

Движение электротранспорта заблокировано.

В Днепре в районе перекрестка проспекта Мира и Вольного переулка в субботу, 8 февраля, столкнулись ВАЗ и трамвай. Из-за аварии движение электротранспорта временно заблокировано.

Трамвай протаранил авто gorod.dp.ua

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Как сообщают свидетели, водитель автомобиля выехал на перекресток, но не уступил дорогу трамваю, который отъезжал от остановки. Первый вагон протащил ВАЗ несколько метров.

К счастью, обошлось без пострадавших. Водитель ВАЗ отделался испугом, как и пассажиры трамвая. Авто получило серьезные повреждения: левый бок смяло, а правая задняя дверь деформировалась из-за столкновения с ограждением.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве водитель насмерть сбил пешехода и скрылся.