В Украину вернулись двое экс-беркутовцев после обмена

Об их возвращении сообщил адвокат.

Экс-сотрудники "Беркут" Сергей Тамтура и Александр Маринченко был обменены на украинских заложников 29 декабря 2019 года, но вернулись в Украину. Об этом в Facebook написал их адвокат Александр Горошинский.

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Также Тамтура и Маринченко написали обращение к президенту Зеленскому, председателю Верховной Рады Разумкову и генпрокурору Рябошапке, в котором объяснили свой возврат в Украину.

"Более 5 лет нас держали за решеткой за преступления, которых мы не совершали. Виновными нас назначил политический режим, пришедший к власти путем вооруженного государственного переворота в 2014 году. Все это время руководство Украины использовало нас, чтобы "отчитываться" перед частью украинского народа о привлечении к ответственности виновных в расстрелах протестующих на Майдане. Это позволяло этим политикам скрывать настоящих организаторов убийств правоохранителей и митингующих в феврале 2014 года", - написал они.

Также они объяснили, почему пошли на обмен.

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"Наш отказ от участия в обмене поставил бы под угрозу этот обмен в целом. Понимая чувства каждого из списка "на обмен", мы не могли поставить собственные интересы выше других. Поэтому были вынуждены согласиться на участие в обмене", - написал экс-беркутовцы.

Между тем, они не признают себя виновными в расстреле Майдана и называют события 2014 года госпереворотом.

"А часть протестующих не были мирными - они были вооруженными преступниками. Они забрасывали стражей порядка камнями, пытали, жгли "коктейлями Молотова", расстреливали их из огнестрельного оружия!" - сказано в сообщении.

Еще Тамтура и Маринченко призвали власти отменить закон об амнистии участников Майдана и обеспечить полное расследование событий 2014 года, пообещав принимать участие в судебных заседаниях по делам Майдана.

Напомним, ранее сообщалось, что переданные в ОРДЛО экс-беркутовцы уже засветились на росТВ.