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В Одессе новую табличку маршалу Жукову выбросили в мусорник

Комментариев: 11
Табличку пытались установить несколько "представителей пророссийских сепаратистских сил города", отметили в Нацкорпусе.
Табличку выбросили в мусорный контейнер
Табличку выбросили в мусорный контейнер
Национальный корпус

В Одессе была совершена попытка установить новую мемориальную табличку в честь советского маршала Георгия Жукова на улице Новосельского. Этому помешали "небезразличные одесситы", сообщила накануне пресс-служба Национального корпуса.

Отмечается, что табличку пытались установить около 5-7 "представителей пророссийских сепаратистских сил города".

"Между провокаторами и патриотами завязалась стычка, в результате которой удалось отвоевать право одесситов не подвергаться навязыванию и героизации вражеских украинскому и другим народам "героев", – говорится в сообщении.

Саму табличку разбили  и выбросили в мусорный контейнер.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе новую табличку маршалу Жукову выбросили в мусорник

Ранее в Одессе на улице Новосельского находился барельеф Жукова, однако его на этой неделе демонтировали. Это был последний памятный знак в городе в честь советского военачальника.

Также на этой неделе в Одессе убрали мемориальную доску "всесоюзному старосте" Михаилу Калинину. Она находилась на стене дома №5 на улице Гоголя.

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Теги: Одесса, фото, националисты, Жуков, активисты, мемориальная доска, Национальный корпус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Boxelohos    08.02.2020, 18:52
Оценка:  0
Boxelohos
В СЕТЬ ВЫЛОЖИЛИ ВИДЕО С ПРИЗНАНИЕМ БОЕВИКА “ДНР“ АЛЕКСАНДРА ХОДАКОВСКОГО О ТОМ, ЧТО ЛИЧНО ОН ОТДАЛ ПРИКАЗ НАКРЫТЬ ИЗ “ГРАДОВ“ ЦЕНТР ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ. КАК ХОРОШО - И НА ВСУ ПОТОМ МОЖНО ПЕРЕЛОЖИТЬ ВИНУ, И АЛЛЕЮ АНГЕЛОВ ОБНОВИТЬ, ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ ЗАБЫВАЛИ БОЯТЬСЯ МИФИЧЕСКИХ БЕНДЕРОВЦЕВ.
Распятый_мальчик    08.02.2020, 18:35
Оценка:  +4
Распятый_мальчик
Это тот му.дак, который принимал совместный советско-немецкий парад в Бресте? Нет уж, памятники союзникам нацистов и их флаги, используют на сраССии.
ШтормЗайцев    08.02.2020, 18:33
Оценка:  +4
ШтормЗайцев
Тупой и кровожадный марщал жуков уничтожал руских как никто другой. Он с ног до головы в русской крови, а они ему памятники лепят. Парадокс.
Ponadyser    08.02.2020, 18:46
Оценка:  -4
Ponadyser
Русских, украинцев и других советских людей уничтожали европейские фашисты, а Жуков с ними очень качественно боролся. Он Маршал Победы, а все эти "активисты" - генетические уроды...
Letohradek    08.02.2020, 18:52
Оценка:  -1
Letohradek
Твои бредни никому не интересны! Мяснику и мародёру - Жикову, забвение и презрение!
Ponadyser    08.02.2020, 18:56
Оценка:  -1
Ponadyser
А СС Галичине слава? Они для тебя герои, ублюдок? Тварь ты продажная...
ТТ69    08.02.2020, 18:14
Оценка:  +4
ТТ69
Этому помешали "небезразличные одесситы" из Тернополя.....
Letohradek    08.02.2020, 18:22
Оценка:  +3
Letohradek
То есть, только в Тернополе не хотят участи Луганды, а одесситы мечтают о жизни при комендантском часе? Ты серьезно так думаешь?
Ponadyser    08.02.2020, 18:48
Оценка:  -3
Ponadyser
Луганские как раз очень правилььно поступили, что не пускают на свою землю подобную этим активистам нечисть...
Letohradek    08.02.2020, 18:50
Оценка:  0
Letohradek
То есть, луганские в ахуе от жизни при комендантском часе? )))))) Ну ты кретин! )))))
Ponadyser    08.02.2020, 18:54
Оценка:  -1
Ponadyser
Вот когда бандербляди перестанут их обстреливать и устраивать терракты, жители ЛНР сразу начнут жить мирной, нормальной жизнью...
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