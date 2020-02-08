Табличку пытались установить несколько "представителей пророссийских сепаратистских сил города", отметили в Нацкорпусе.

В Одессе была совершена попытка установить новую мемориальную табличку в честь советского маршала Георгия Жукова на улице Новосельского. Этому помешали "небезразличные одесситы", сообщила накануне пресс-служба Национального корпуса.

Отмечается, что табличку пытались установить около 5-7 "представителей пророссийских сепаратистских сил города".

"Между провокаторами и патриотами завязалась стычка, в результате которой удалось отвоевать право одесситов не подвергаться навязыванию и героизации вражеских украинскому и другим народам "героев", – говорится в сообщении.

Саму табличку разбили и выбросили в мусорный контейнер.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе новую табличку маршалу Жукову выбросили в мусорник

Ранее в Одессе на улице Новосельского находился барельеф Жукова, однако его на этой неделе демонтировали. Это был последний памятный знак в городе в честь советского военачальника.

Также на этой неделе в Одессе убрали мемориальную доску "всесоюзному старосте" Михаилу Калинину. Она находилась на стене дома №5 на улице Гоголя.

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