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Зеленский в Ватикане посетил могилу апостола Петра

Комментариев: 1
Владимир и Елена Зеленские осмотрели в соборе Святого Петра мозаичный алтарь князя Владимира и княгини Ольги.
Владимир и Елена Зеленские в соборе Святого Петра
Владимир и Елена Зеленские в соборе Святого Петра
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ватикан посетил местные музеи, среди которых Сикстинская капелла и собор Святого Петра. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 8 февраля.

Отмечается, что достопримечательности Ватикана украинский лидер осматривал вместе й с супругой.

"Владимир и Елена Зеленские осмотрели мозаичный алтарь князя Владимира и княгини Ольги. Мозаичные изображения Владимира Великого и княгини Ольги выполнены ватиканскими мастерами на средства украинской общины и епископа Стемфордской епархии УГКЦ Василия Лостена. В соборе Святого Петра они находятся с 1989 года. Также президент с женой посетили могилу святого Петра", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский в Ватикане посетил могилу апостола Петра

Ранее в субботу Зеленский встретился с Папой Римским Франциском. Он попросил его помочь с обменом пленных на Донбассе, а также пригласил в Украину.

Как известно, украинский президент находится в Италии с двухдневным визитом. Накануне Зеленский встречался с высшим руководством этой страны.

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Теги: Украина, Ватикан, президент, фото, могила, Владимир Зеленский, апостол, апостолы, Елена Зеленская
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ШтормЗайцев    08.02.2020, 20:49
Оценка:  +5
ШтормЗайцев
Опять Нелох в бронежилете. Чего он в Ватикане испугался ? Там украинских музыкантов и детских врачей нет.
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