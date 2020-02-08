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Заробитчане из "ЛНР" погибли в аварии по дороге в Москву

Комментариев: 3
Причиной ДТП стал выезд микроавтообуса Mercedes-Benz Vito на встречную полосу движения, где он столкнулся с грузовиком MAN.
Mercedes-Benz Vito после столкновения с грузовиком
Mercedes-Benz Vito после столкновения с грузовиком
Прокуратура Воронезької області РФ

В России в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли трое граждан Украины, еще пять человек госпитализированы. Об этом сообщает прокуратура Воронежской области РФ в субботу, 8 февраля. 

По данным надзорного ведомства, авария произошла сегодня ночью на 694 км автодороги М-4 Дон с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito с номерными знаками Украины под управлением 37-летнего водителя и грузового автомобиля МАN (161 регион, Ростовская обл.) под управлением 45-летнего водителя.

"В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров: женщина (31 год) и мужчина (37 лет) погибли на месте. Еще пять пассажиров – мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами доставлены в Павловскую районную больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель Mercedes и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины. Они направлялись в Москву "для осуществления трудовой деятельности".

По версии следствия, причиной ДТП стал выезд микроавтообуса на встречную полосу движения.

В свою очередь СМИ сепаратистов сообщают, что жертвами аварии стали жители "ЛНР". Глава этой так называемой "республики" Леонид Пасечник уже выразил соболезнование семьям погибших. Все погибшие и четверо пострадавших – из Луганска. Еще один пострадавший – из Калининградской области РФ.

Cмотрите фотогалерею: Заробитчане из "ЛНР" погибли в аварии по дороге в Москву

Ранее в субботу стало известно, что в Венгрии в масштабном ДТП погибли два украинца, еще семь пострадали. Возле населенного пункта Кал столкнулись две легковушки, в которые врезался микроавтобус с украинскими номерами.

Также стало известно, что в Бахчисарайском районе аннексированного Крыма произошла дорожная авария, в которой погибли три человека.

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Теги: Россия, ДТП, авария, заробитчане, Луганская область, погибли, пострадавшие, погибшие, украинские заробитчане за рубежом, Воронеж, ЛНР, ЛНР новости, микроавтобус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Ivanez    08.02.2020, 23:16
Оценка:  0
Ivanez
Ехай на йух, навсегда
Letohradek    08.02.2020, 23:13
Оценка:  +2
Letohradek
И эти доорались до расии ... Мечта сбылась умереть на Родине ...
Ukraineslava    08.02.2020, 23:10
Оценка:  0
Ukraineslava
И что?
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