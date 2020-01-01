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Глава Минобороны рассказал о призыве в 2020 году

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В текущем году призыв на срочную службу будет обязательным только с 20 лет, подчеркнул Андрей Загороднюк.
Министр обороны Андрей Загороднюк
Министр обороны Андрей Загороднюк
mil.gov.ua

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в этом году призыв на срочную службу 18 и 19-летних юношей будет исключительно добровольным, и только с 20 лет - обязательным. Об этом глава ведомства рассказал 8 февраля на телеканале Украина 24.

"В этом году юношей 18 и 19 лет будут призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения областным государственным администрациям и сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственному постановлению и правовой базе оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос", отметил Загороднюк.

Глава Минобороны также напомнил, что военнослужащие срочной службы не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил.

При этом он уточнил, что граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах вооруженных сил уже с 18 лет.

Напомним, в январе президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения призывов на срочную военную службу в 2020 году, в котором возраст призывников снижен до 18 лет.

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Теги: армия, Украинская армия, призыв, ВСУ, призывники, армия Украины, срочная воинская служба, Андрей Загороднюк
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Источник: korrespondent.net

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