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На Закарпатье произошла перестрелка - СМИ

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На контрольном пункте Нижние Ворота задержали два автомобиля и лиц, которые в них находились. По данным Перший.com.ua, инцидент связан с со стрельбой в Мукачево.
 
На Закарпатье в пгт Нижние Ворота Воловецкого района произошла перестрелка во время спецоперации, которая связана с инцидентом в Мукачево. Об этом 8 февраля сообщил портал Перший.com.ua.
 
Отмечается, что в районе контрольного пункта Нижние Ворота совместная группа СБУ, прокуратуры, ДСР и спецподразделения Корд задержала два автомобиля с украинской регистрацией и лиц, которые в них находились.
 
На месте происшествия проводятся следственные действия, изъят автомат.
 
 
 
 
Напомним, 7 февраля в ходе перестрелки в Мукачево неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. 
 
В связи с инцидентом Мукачевский городской совет попросил президента Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
 
Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности из-за происшествия и сообщил о проведении спецоперации по поиску участников перестрелки.

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Теги: Закарпатье, видео, стрельба, перестрелка
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Источник: korrespondent.net

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