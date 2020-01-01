Итоги 8 февраля: Зеленский с Папой и тайский расстрел

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На юге Казахстана произошла массовая драка; Зеленский встретился с Папой Римским; в Таиланде стрелок убил 26 человек: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

На юге Казахстана произошла массовая драка

В одном из сел Жамбылской области подрались более 70 человек. Туда оперативно направлены были сотрудники полиции. Позднее 300 человек прибыли из других аулов и присоединились к драке. Подавить волнения удалось только с помощью полицейского спецназа. По неподтвержденным данным погибло до 11 человек, 40 пострадавших.

Зеленский встретился с Папой Римским

В рамках своего визита в Италию президент Украины Владимир Зеленский посетил также расположенное в Риме квази-государство Ватикан. Зеленский встретился с Папой Римским Франциском и попросил его помочь в освобождении украинцев, незаконно удерживаемых Россией.

Двое экс-беркутовцев вернулись в Украину

Бывшие сотрудники спецподразделения “Беркут“ Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых 29 декабря в рамках обмена пленными передали в ОРДЛО, снова вернулись в Киев. Они также опубликовали открытое письмо к президенту, в котором заявили о своей невиновности.

В Таиланде стрелок убил 26 человек и взял в заложники еще десяток

Бывший военный устроил бойню в Таиланде. Власти подтвердили гибель 26 человек, еще 57 человек были ранены, из них 32 находятся в больнице. После расстрела людей мужчина укрылся в торговом центре с заложниками. После нескольких часов переговоров его ликвидировал спецназ. Мотивом преступления якобы стали личные проблемы стрелка, связанные с обманом при продаже дома.

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