Под Киевом пьяный хулиган избил полицейского
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В селе Софиевская Борщаговка водитель Volkswagen повредил ограждение частного дома, после чего устроил потасовку с полицией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
Отмечается, что когда наряд патрульных Киево-Святошинского отдела полиции прибыл на место происшествия, к полицейским подошли трое неизвестных нетрезвых мужчин в гражданской одежде и начали вмешиваться в их работу. Один из них набросился на работника полиции и травмировал его.
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Нападавшим оказался 42-летний житель города Вишневое, который имел явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на содержание алкоголя в присутствии свидетелей он отказался.
Владельцем автомобиля Volkswagen, устроившего ДТП, оказался 25-летний житель Вишневого, который тоже был пьян.
Пострадавший полицейский обратился в больницу, где ему диагностировали травму головы.
Полиция открыла уголовное производство.
Напомним, в Полтаве иностранец на авто влетел в полицейских. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
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