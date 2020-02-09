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Под Киевом пьяный хулиган избил полицейского

Комментариев: 2
Трое нетрезвых мужчин решили вмешаться в работу патрульных, оформлявших ДТП.
Копы оформляли ДТП, когда к ним подошли трое пьяных
Копы оформляли ДТП, когда к ним подошли трое пьяных
kv.npu.gov.ua

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В селе Софиевская Борщаговка водитель Volkswagen повредил ограждение частного дома, после чего устроил потасовку с полицией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Отмечается, что когда наряд патрульных Киево-Святошинского отдела полиции прибыл на место происшествия, к полицейским подошли трое неизвестных нетрезвых мужчин в гражданской одежде и начали вмешиваться в их работу. Один из них набросился на работника полиции и травмировал его.

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Нападавшим оказался 42-летний житель города Вишневое, который имел явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на содержание алкоголя в присутствии свидетелей он отказался.

Владельцем автомобиля Volkswagen, устроившего ДТП, оказался 25-летний житель Вишневого, который тоже был пьян.

Пострадавший полицейский обратился в больницу, где ему диагностировали травму головы.

Полиция открыла уголовное производство.

Напомним, в Полтаве иностранец на авто влетел в полицейских. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

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Теги: Киевская область, полиция, пьяный, ДТП
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Комментариев (2)
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Потому_что    09.02.2020, 10:32
Оценка:  +2
Потому_что
Подошли бы они так раньше к Беркуту, инвалидами были бы на всю жизнь. А я говорил, скоро эту полицию начнут бить, понабирали по объявлению.
Херсонець    09.02.2020, 10:45
Оценка:  +7
Херсонець
Ні їм треба дати право та не заважати виконувати свої обов"язки.Неадекватні розслідування дій поліції приводить до того,що поліцейськи іноді не може навіть за себе постояти.
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