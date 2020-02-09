Под Киевом пьяный хулиган избил полицейского

Трое нетрезвых мужчин решили вмешаться в работу патрульных, оформлявших ДТП.

Копы оформляли ДТП, когда к ним подошли трое пьяных kv.npu.gov.ua

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В селе Софиевская Борщаговка водитель Volkswagen повредил ограждение частного дома, после чего устроил потасовку с полицией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Отмечается, что когда наряд патрульных Киево-Святошинского отдела полиции прибыл на место происшествия, к полицейским подошли трое неизвестных нетрезвых мужчин в гражданской одежде и начали вмешиваться в их работу. Один из них набросился на работника полиции и травмировал его.

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Нападавшим оказался 42-летний житель города Вишневое, который имел явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на содержание алкоголя в присутствии свидетелей он отказался.

Владельцем автомобиля Volkswagen, устроившего ДТП, оказался 25-летний житель Вишневого, который тоже был пьян.

Пострадавший полицейский обратился в больницу, где ему диагностировали травму головы.

Полиция открыла уголовное производство.

Напомним, в Полтаве иностранец на авто влетел в полицейских. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

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