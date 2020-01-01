Больше половины прокуроров не прошли аттестацию – Чумак

Это была первая за историю Украины подобная проверка прокуроров.

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Впервые за 28 лет независимости Украины прошла аттестация прокуроров. Из 1339 прокуроров, которые начали аттестацию, успешно завершили ее только 629. Об этом в интервью Радіо Свобода рассказал заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированной прокуратуры в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак.

Представьте себе - аттестация! Никто никогда в стране такого не делал. Никто никогда за 28 лет в стране такого не делал. Причем никто же не говорит, что это аттестация была необъективной. Да, будут иски в суд, будут, наверное, разные судебные решения. Я не спорю, - сказал Чумак.

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По его словам, одним из элементов аттестации были анонимные компьютерные тесты. Другой элемент, собеседования, проводили шесть кадровых комиссий, в которые входили заместители генпрокурора, рассказал Чумак. Кроме того, в комиссию входили также “представители общественности, плюс представители, делегированные международными организациями“.

Заместитель генпрокурора уточнил о последних, это были лица, делегированные странами-донорами, которые помогают в реформе прокуратуры, а именно странами Европы, а также США.

Отметим, что в конце прошлого года и Виктор Чумак, и Руслан Рябошапка озвучивали другие цифры - что из 1339 прокуроров аттестацию завершили успешно 610.

Напомним, из ГПУ уволился “самый богатый следователь Украины”. Юрий Кривобок написал заявление об увольнении.

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