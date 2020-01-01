В Закарпатской области поймали 10 нелегалов

С помощью служебных собак пограничники обнаружили двух украинцев, которые, вероятно, помогали нелегалам.

Вблизи границы с Венгрией задержаны 10 нелегалов, а также украинцы, которые предположительно способствовали им. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время реализации оперативной информации о возможном перемещения нелегальных мигрантов в Венгрии, в 300 метрах к госграницы правоохранители обнаружили группу лиц. Девять мужчин и одна женщина собирались в сторону границы. У двоих мужчин были с собой паспорта граждан Турции, остальные задержанные - без документов, но сообщили, что они являются гражданами Сирии", - говорится в сообщении.

Впоследствии, при осуществлении розыскных мероприятий при помощи служебной собаки, правоохранители задержали двух граждан Украины 27 и 28 лет, которые, вероятно, причастны к организации незаконной переправке иностранцев.

Всех задержанных доставили в отдел пограничной службы Лужанка.

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