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В Закарпатской области поймали 10 нелегалов

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С помощью служебных собак пограничники обнаружили двух украинцев, которые, вероятно, помогали нелегалам.
Нелегалов задержали недалеко от границы Венгрии
Нелегалов задержали недалеко от границы Венгрии
Госпогранслужба Украины
Вблизи границы с Венгрией задержаны 10 нелегалов, а также украинцы, которые предположительно способствовали им. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
 
 
"Во время реализации оперативной информации о возможном перемещения нелегальных мигрантов в Венгрии, в 300 метрах к госграницы правоохранители обнаружили группу лиц. Девять мужчин и одна женщина собирались в сторону границы. У двоих мужчин были с собой паспорта граждан Турции, остальные задержанные - без документов, но сообщили, что они являются гражданами Сирии", - говорится в сообщении.
 
Впоследствии, при осуществлении розыскных мероприятий при помощи служебной собаки, правоохранители задержали двух граждан Украины 27 и 28 лет, которые, вероятно, причастны к организации незаконной переправке иностранцев.
 
Всех задержанных доставили в отдел пограничной службы Лужанка.
 
Напомним, неделю назад возле Львова в рефрижераторе грузовика выявили четырех нелегалов, которые пытались попасть в Россию.
 

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Теги: нелегалы, Закарпатье, пограничная служба, пограничники, нелегальные мигранты, Госпогранслужба, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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