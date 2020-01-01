Драка в аэропорту Запорожья: Пассажиры опровергли версию пограничников

Пассажиры уверяют, что сами стали жертвой агрессивного поведения работников аэропорта.

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Инцидент в аэропорту Запорожья, в котором пострадала инспектор пограничной службы, возможно, происходил вовсе не так, как это преподнесли в Госпогранслужбе. Такой вывод можно сделать из рассказа пассажиров рейса, которые стали свидетелями и участниками инцидента.

Пограничники заявили, что пьяная пассажирка пыталась самостоятельно забрать свой багаж в нарушение правил, а в ответ на замечание работников аэропорта ударила пограничницу. Однако пользователь Фейсбука с ником Kseniya Kseniya рассказала, что драку устроили именно работники аэропорта.

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По словам женщины, самолет из Шарм-эль-Шейха прибыл в Запорожье в 5:40 утра. После прохождения таможенного контроля, осталось получить багаж. Для этого пассажиры выстроились в очередь, но пришлось ожидать около полутора часов. С прибывшими были маленькие дети, которые просились в туалет. У людей в очереди не было возможности даже присесть.

В это время чемоданы в тележках находились на улице за окном. Сотрудники аэропорта объяснили, что нужно ждать грузчиков, которых всего двое, и они заняты на других рейсах, готовящихся к вылету.

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По словам Kseniya Kseniya, один мужчина предложил самостоятельно разгрузить свой багаж, и другие граждане поддержали эту инициативу. В итоге мужчины выстроились в шеренгу и сами разгрузили все тележки с багажом.

После, того как последний чемодан был разгружен, налетели сотрудники пограничной службы, начали бить и выкручивать руки, тем кто был там в первых рядах. При этом одному мужчине сломали руку. Приехала полиция, — пишет Kseniya Kseniya.

Она также опубликовал видео происходящего в аэропорту.

Напомним, в аэропорту Запорожья произошла драка, пострадал пограничник. Сотрудницу погранслужбы госпитализировали. Она обратилась в полицию в связи с получением телесных повреждений.

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