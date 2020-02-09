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Две тонны мертвых кур высыпали возле трассы на Днепропетровщине

Комментариев: 1
Тушки птиц должны были пойти на переработку, но их просто сгрузили на землю на окраине села.
Тушки просто бросили на окраине села
Тушки просто бросили на окраине села
dnpr.com.ua

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В Днепропетровской области у въезда в село Широкое на земле бросили около двух тонн тушек мертвых кур. Как сообщает “Днепровская панорама“, груз мертвых кур вывалили из грузовика всего в 200 метрах от трассы Днепр — Кривой Рог.

Вскоре смрад от импровизированного могильника стал доноситься до местных жителей. Они обратили на происшествие внимание журналистов.

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По информации сельского головы, куриные тушки привезли на местную фабрику, чтобы переработать на костную муку. На груз имеется разрешение, которое подписано в областной Госпотребслужбе. Однако в итоге тушки высыпали за пределами села. А местные жители уверяют, что ничего не знают о существовании упомянутой фабрики.

Напомним, Госпродпотребслужба взялась за “кровавые отходы“ птицефабрики Добкина. По факту загрязнения земель района Владимир-Волынская прокуратура начала уголовное производство.

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Теги: куры, Днепропетровская область, отходы
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Комментариев (1)
Coюзник    09.02.2020, 12:18
Оценка:  +4
Coюзник
В Днепропетровской области 5 сел с названием Шорокое плюс смт Широкое с одноименнім названием района.
А костную муку в Днепропетровкой области производят более десятка предприятий.
Вообщето надо было обращаться не к журналистам в полицию ...
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