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На Прикарпатье взорвался котел: двое детей и мать в тяжелом состоянии

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Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми ожогами и травмами.
Пострадавшие находятся в больнице
Пострадавшие находятся в больнице
dsns.gov.ua

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В субботу, 8 февраля, в селе Томашивцы Калушского района Ивано-Франковской области взорвался бытовой твердотопливный котел. Областные власти уточняют, что ЧП произошло в частном двухэтажном доме, пишут “Факты“.

В реанимационное отделение Калушской центральной районной больницы были госпитализированы трое человек: дети трех и пяти лет, а так же их 27-летняя мама. Медики поставили им практически одинаковые диагнозы: закрытая — черепно — мозговая травма, сотрясение мозга, рванные раны, сильнейшие термические ожоги лица, грудной клетки и рук. Состояние пострадавших крайне тяжелое, — уточняют местные власти.

По информации издания, у матери ожоги достигают 40% тела. О причинах взрыва на данный момент информации нет.

Напомним, в начале января в сельском клубе на Тернопольщине от взрыва газа пострадали подростки. Дети получили сильные ожоги.

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Теги: взрыв, ожоги, котел, дети, Ивано-Франковская область
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