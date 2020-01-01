На Прикарпатье взорвался котел: двое детей и мать в тяжелом состоянии

Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми ожогами и травмами.

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В субботу, 8 февраля, в селе Томашивцы Калушского района Ивано-Франковской области взорвался бытовой твердотопливный котел. Областные власти уточняют, что ЧП произошло в частном двухэтажном доме, пишут “Факты“.

В реанимационное отделение Калушской центральной районной больницы были госпитализированы трое человек: дети трех и пяти лет, а так же их 27-летняя мама. Медики поставили им практически одинаковые диагнозы: закрытая — черепно — мозговая травма, сотрясение мозга, рванные раны, сильнейшие термические ожоги лица, грудной клетки и рук. Состояние пострадавших крайне тяжелое, — уточняют местные власти.

По информации издания, у матери ожоги достигают 40% тела. О причинах взрыва на данный момент информации нет.

Напомним, в начале января в сельском клубе на Тернопольщине от взрыва газа пострадали подростки. Дети получили сильные ожоги.

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