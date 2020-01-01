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Стрельба в Мукачево: задержаны семь человек

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Силовики остановили два автомобиля с вооруженными преступниками, те пытались скрыться, никто не пострадал.
Задержанные ехали на бронированном автомобиле
Задержанные ехали на бронированном автомобиле
npu.gov.ua

Силовики задержали на Закарпатье семь членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом, сообщает пресс-служба полиции в воскресенье, 9 февраля.

"В субботу, 8 февраля, в с. Нижние Ворота (Закарпатская обл.) задержали лидера и членов преступной группировки. Участники ОПГ были вооружены, поэтому правоохранители приняли решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места события. В результате спецоперации никто не пострадал.

"Стоит отметить, что лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъяты транспортные средства и оружие", - добавили в полиции.

По данным полиции, после проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.

Ранее СМИ сообщали, что в районе контрольного пункта Нижние Ворота задержала два автомобиля (Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser) с украинской регистрацией и лиц, которые в них находились.

По данным местного журналиста, задержанные - люди "Львовского криминального авторитета Поликарпа".

Напомним, 7 февраля в ходе перестрелки в Мукачево неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. 
 
В связи с инцидентом Мукачевский горсовет попросил президента Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
 
Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности из-за происшествия и сообщил о проведении спецоперации по поиску участников перестрелки.
 

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Теги: Закарпатье, стрельба, полиция, задержание, преступники, банда, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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