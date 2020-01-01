Стрельба в Мукачево: задержаны семь человек

Силовики остановили два автомобиля с вооруженными преступниками, те пытались скрыться, никто не пострадал.

Силовики задержали на Закарпатье семь членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом, сообщает пресс-служба полиции в воскресенье, 9 февраля.

"В субботу, 8 февраля, в с. Нижние Ворота (Закарпатская обл.) задержали лидера и членов преступной группировки. Участники ОПГ были вооружены, поэтому правоохранители приняли решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места события. В результате спецоперации никто не пострадал.

"Стоит отметить, что лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъяты транспортные средства и оружие", - добавили в полиции.

По данным полиции, после проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.

Ранее СМИ сообщали, что в районе контрольного пункта Нижние Ворота задержала два автомобиля (Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser) с украинской регистрацией и лиц, которые в них находились.

По данным местного журналиста, задержанные - люди "Львовского криминального авторитета Поликарпа".

Напомним, 7 февраля в ходе перестрелки в Мукачево неизвестные напали на Артура Пашкуляка , которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.

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