Один из экс-пленных помогал боевикам пытать других пленных – Асеев

Журналист Асеев, освобожденный из плена 29 декабря, уверяет, что один из вернувшихся сам участвовал в пытках.

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Журналист Станислав Асеев, вернувшийся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами в декабре прошлого года, заявляет, что освобожденный вместе с ним Евгений Бражников принимал участие в избиении и пытках заключенных. Об этом журналист рассказал в интервью Тиждень.ua.

По словам Асеева, часть заключенных сотрудничала с оккупационной администрацией и принимала участие в пытках и избиениях.

Например, Евгений Бражников, которого вместе со мной освободили по обмену, занимался этим несколько лет. Причем часто действовал по собственному усмотрению, без каких-либо приказов. Просто находясь в камере, они били и унижали людей, потому что им это было в кайф, - сообщил Асеев

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Также, по его словам, тем же самым занимался Алексей Кусков, который был освобожден по обмену еще в 2017. Он сейчас свободно живет в Киеве.

И Бражников, и Кусков били меня лично. Последний в ноябре 2017 года отбил мне почку. Они ворвались в нашу камеру посреди ночи и переломали всех, - заявил Асеев.

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Журналист дал показания об этом в Офисе генпрокурора и СБУ.

По словам Асеева, Бражников рассказывал другим заключенным, что он “много чего может рассказать и будет полезен“ в Украине в случае обмена.

Как только нас вывезли на украинскую сторону, Бражникова стали бить прямо в автобусе, и только военные спасли его от самосуда, - добавил он.

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Асеев отмечает, что он рассказывал о ситуации с Бражником на встрече с президентом Владимиром Зеленским, после чего тот позвонил главе СБУ. В спецслужбе, по словам Асеева, президенту ответили, что занимаются Бражниковым, и что им точно известно о “преступлениях этого человека“.

Напомним, СБУ не хочет расследовать сотрудничество экс-пленных с боевиками. Некоторые пленники перед освобождением платили деньги оккупантам за свою свободу или сотрудничали с ними.

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