На юге Украины климат становится как в Греции – Кульбида

Перемена климата затронула Украину сильнее, чем более южные страны.

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В климате Украины происходят довольно быстрые перемены, а в южной части страны он приближается к греческому. Об этом директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал в интервью “Главкому“.

Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько нетипичной для украинских широт является погода последних лет, метеоролог отметил необычайно быструю перемену климата именно в средних широтах.

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“Я думаю, заметные изменения погоды в основном касаются средних и высоких широт. В южных широтах, на уровне средиземноморских стран, если говорить о северном полушарии, так же как и в южном полушарии, от 30 до 50 градусов южной широты, эти изменения не очень заметны. Хотя они происходят. Например, если южная Украина сегодня постепенно приближается к климату Греции, то в самой Греции изменений меньше. Мы прогрессируем гораздо быстрее“, - сказал Кульбида.

Он отметил, что если взять последние 25 лет, то в 22 из них средняя температура была выше климатической нормы. В примерно половине случаев — значительно выше нормы. И было лишь несколько случаев, когда зимний период был близким к норме и несколько ниже нормы. Общая тенденция идет к устойчивому и стремительному повышению температурного режима в зимний период. В ближайшие годы эта тенденция никуда не денется, ведь нет причин для того, чтобы что-то изменилось.

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“Переходные сезоны стали намного короче, особенно весенний период, который может длиться один месяц вместо трех. Резкий переход от зимних процессов к летним становится характерным. А общая тенденция к повышению температуры летнего периода сохраняется и подтверждается практически каждый год. То есть недлительное и нежаркое лето у нас, видимо, нескоро будет“, - отметил Кульбида.

Напомним, синоптики заявляют, что холодных зим в Украине больше не будет никогда. Зато жаркое лето – это новая норма, к которой украинцам давно следовало бы привыкнуть.

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