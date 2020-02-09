Разграбленные в РФ катера "Бердянск" и "Никополь" отправлены в ремонт

Украина закончила следственные действия с кораблями, вернувшимися в ноябре после годового плена в России.

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Малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск“ и “Никополь“, а также рейдовый буксир “Яны Капу“ направляются на восстановительный ремонт. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Напомним, 18 ноября 2019 г., после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, указанный корабли были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.

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20 ноября они прибыли на базу ВМС Украины в Очаков. Захваченные врагом суда пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. Их не восстанавливали до окончания следственных действий и проведения баллистической экспертизы.

Теперь катер “Никополь“ и буксир “Яны Капу“ уже на следующей неделе будут отправлены на завод для восстановительного ремонта. Второй катер, “Бердянск“, станет на ремонт несколько позже.

Напомним, в Кузнице на Рыбацком начали строительство бронированного артиллерийского катера и десантно-штурмового катера.

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