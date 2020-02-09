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Разграбленные в РФ катера "Бердянск" и "Никополь" отправлены в ремонт

Комментариев: 3
Украина закончила следственные действия с кораблями, вернувшимися в ноябре после годового плена в России.
Бронекатер "Бердянск" в 2016 году
Бронекатер "Бердянск" в 2016 году
wikipedia.org

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Малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск“ и “Никополь“, а также рейдовый буксир “Яны Капу“ направляются на восстановительный ремонт. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Напомним, 18 ноября 2019 г., после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, указанный корабли были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.

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20 ноября они прибыли на базу ВМС Украины в Очаков. Захваченные врагом суда пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. Их не восстанавливали до окончания следственных действий и проведения баллистической экспертизы.

Теперь катер “Никополь“ и буксир “Яны Капу“ уже на следующей неделе будут отправлены на завод для восстановительного ремонта. Второй катер, “Бердянск“, станет на ремонт несколько позже.

Напомним, в Кузнице на Рыбацком начали строительство бронированного артиллерийского катера и десантно-штурмового катера.

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Теги: катер Бердянск, Яны Капу, Россия, Минобороны
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Комментариев (3)
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nelci    09.02.2020, 15:56
Оценка:  -2
nelci
Разграбленные ли?
Путин-Xyйло    09.02.2020, 16:02
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Распи3женные!
medved3558    09.02.2020, 15:35
Оценка:  +1
medved3558
а что с казламордых взять, что попало им в руки, то ивсе по новому делать надо - средне века у них еще остались
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