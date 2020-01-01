Девушка, служившая у боевиков "ДНР", сама сдалась полиции

В 2014 году молодая девушка работала поваром у оккупантов, а в 2015-м начала дежурить на блокпостах.

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Правоохранителям сдалась молодая женщина, которая в начале конфликта на Донбассе содействовала боевикам группировки “ДНР“ и даже несла службу на блок-постах оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба донецкой полиции.

Сообщается, что 25-летня жительница Волновахского района добровольно написала заявление в Угледарское отделение полиции, в котором призналась в сотрудничестве с боевиками. В частности в период с 2014 до 2015 года женщина несла службу в составе 1-й Славянской мотострелковой бригады “ДНР“ в селе Николаевка Тельмановского района.

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Как выяснилось, в сентябре 2014 года в село Николаевка Тельмановского района заехали неизвестные вооруженные люди, которые представились “военнослужащими ДНР“. Они заселялись в заброшенные в селе дома и строили блокпосты.

Один из главарей незаконного вооруженного формирования предложил девушке работать у них поваром, на что она согласилась. Она готовила пищу для боевиков, а через некоторое время еще и начала доставлять ее на блокпосты оккупантов.

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Через полгода службы у террористов в январе 2015 года женщина и сама начала работать на блокпосту. Заступала преимущественно в ночное время. Впоследствии она не выдержала условий и графика и решила покинуть службу в составе НЗФ “ДНР“.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют ее деятельность в рядах незаконного вооруженного формирования.

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Согласно ч. 6 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Напомним, журналист Асеев, освобожденный из плена 29 декабря, уверяет, что один из вернувшихся из плена в ОРДЛО сам участвовал в пытках.

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