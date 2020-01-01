Пограничники показали, как борются с контрабандой сигарет

Пограничники рассказали о способах, с помощью которых контрабандисты пытаются переместить пакеты через границу: квадрокоптеры, дельтапланы, самолеты, катера и тоннели.

Пограничники показали видео, в котором показали, как разоблачают и противостоят контрабанде сигарет через границу Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

В ГПСУ рассказали о способах, с помощью которых контрабандисты пытаются переместить пакеты через границу: квадрокоптеры, дельтапланы, самолеты, катера и тоннели.

"Получается, что мы человека привлекли к ответственности, он понес, согласно решению суда, наказание, и, фактически, перед законом он "чистый", и возвращается опять к занятию противоправной деятельностью, поскольку это приносит значительные финансовые прибыли", - сказал начальник управления по борьбе с трансграничной преступностью Департамента оперативно-розыскной деятельности администрации Госпогранслужбы Украины Юрий Ковальчук.

Указано, что нарушители платят штраф в размере 100% стоимости товара. В случае повторного задержания в течение года - 200% штраф.

Ранее сообщалось, что Украина стала "лидером" по контрабанде сигарет в ЕС. Объем незаконного рынка сигарет промышленного производства в Украине вырос почти в семь раз за три года.

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