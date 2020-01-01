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На Закарпатье в хостеле нашли тело иностранки

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Полицейские установили личность женщины. Ею оказалась иностранка 1988 года рождения, студентка местного вуза.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия
Полиция выясняет обстоятельства происшествия
Информатор

В одном из хостелов Ужгорода нашли тело студентки-иностранки. Следов насильственной смерти не обнаружили. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.

"Вчера, 8 февраля, в 17:35 в дежурную часть Ужгородского отдела полиции поступило сообщение от владельца хостела по улице Швабской, о том, что в комнате он обнаружил без признаков жизни квартирантку. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские установили личность женщины. Ею оказалась иностранка 1988 года рождения, студентка местного вуза. По словам ее знакомых, женщина два дня не выходила на связь. При осмотре трупа следов насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.

Указано, что тело женщины направлено в морг для установления причин смерти. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой - "естественная смерть".

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Теги: Закарпатье, иностранцы, тело, студентка, погибшие, иностранные студенты, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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