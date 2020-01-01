В МИД рассказали о больном на коронавирус украинце

Украинцу оказывают квалифицированную медицинскую помощь, сейчас больной "чувствует себя нормально".

Министерство иностранных дел подтверждает информацию об одном инфицированном коронавирусом гражданине Украины на круизном лайнере Diamond Princess. Об этом сообщил Сергей Погорельцев, директор департамента консульской службы МИД Украины в комментарии УНН.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, что находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализованным поддерживается связь. Ситуация на контроле Министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии", - сообщил Погорельцев.

Отмечается, что украинцу оказывается квалифицированная медицинская помощь, сейчас больной "чувствует себя нормально".

Ранее сообщалось, что у первого украинца обнаружили коронавирус. Украинец с круизного лайнера Diamond Princess заразился китайским коронавирусом.

Напомним, лайнер Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы после того, как у одного из его пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

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