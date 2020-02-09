В Каховском водохранилище нашли пестициды: людей просят не пить воду

В воде нашли пестициды - диазинон и хлорпирифос. Из-за загрязнения водохранилища приостановили работу школы и детские сады.

В Апостолово Днепропетровской области закрыли детсады, школы и учреждения культурного и социальной сферы, а горожан попросили сократить потребление воды из-под крана. Об этом сообщается на сайте Апостоловского городского совета.

Как заявила комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Каховском водохранилище выявлено превышение норм загрязняющих веществ. В частности, в воде нашли пестициды - диазинон и хлорпирифос.

В связи с чрезвычайной ситуацией местные власти рекомендовали жителям отказаться от употребления питьевой воды из Каховского водохранилища для приготовления пищи, пока не будет найден источник загрязнения.

Отмечается, что школы, детские сады и учреждения социальной сферы приостановили работу с 8 до 12 февраля.

Чиновники обратились в Нацполицию и Никопольскую прокуратуру для проверки Каховского водохранилища и канала Днепр - Кривой Рог на источники загрязнения.

Напомним, летом в селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов. Было принято решение о прекращении водоснабжения в городе Белая Церковь. В связи с загрязнением воды, в Белой Церкви и Умани вводили аварийный режим водоснабжения.

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