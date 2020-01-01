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Украинца с коронавирусом госпитализировали минимум на 14 дней – МОЗ

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Сейчас гражданин Украины снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезен в японскую больницу столичного региона.
Дата возвращения украинцев, находящихся на лайнере Diamond Princess, еще не определена
Дата возвращения украинцев, находящихся на лайнере Diamond Princess, еще не определена

Украинца, который находился на борту лайнера Diamond Princess и у которого обнаружили коронавирус, госпитализировали в японскую больницу, где он пробудет не менее 14 дней. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

"На борту лайнера Diamond Princess (который находится на карантине у берегов Японии) по результатам лабораторных исследований, у украинца, члена команды лайнера, обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

Сейчас украинец снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезен в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Министерство здравоохранения Украины обещает ежедневно информировать о состоянии его здоровья.

В Минздраве отметили, что дата возвращения украинцев, находящихся на лайнере Diamond Princess, еще не определена. Однако по возвращении "за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение".

Также сообщается, что по состоянию на 9 февраля, среди подтвержденных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV на лайнере граждане следующих государств: Японии - 28 человек, США - 14, Австралии - 7, Канады - 7, Гонконг - 3, Китая - 2, Новой Зеландии - 1, Филиппин - 5, Аргентины - 1, Великобритании - 1 и Украины - 1.

Ранее сообщалось, что у первого украинца обнаружили коронавирус. Украинец с круизного лайнера Diamond Princess заразился китайским коронавирусом. 

Напомним, лайнер Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы после того, как у одного из его пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

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Теги: вирусы, Минздрав, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, МОЗ, украинец, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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