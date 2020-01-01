Украинца с коронавирусом госпитализировали минимум на 14 дней – МОЗ

Сейчас гражданин Украины снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезен в японскую больницу столичного региона.

Дата возвращения украинцев, находящихся на лайнере Diamond Princess, еще не определена

Украинца, который находился на борту лайнера Diamond Princess и у которого обнаружили коронавирус, госпитализировали в японскую больницу, где он пробудет не менее 14 дней. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

"На борту лайнера Diamond Princess (который находится на карантине у берегов Японии) по результатам лабораторных исследований, у украинца, члена команды лайнера, обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

Сейчас украинец снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезен в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Министерство здравоохранения Украины обещает ежедневно информировать о состоянии его здоровья.

В Минздраве отметили, что дата возвращения украинцев, находящихся на лайнере Diamond Princess, еще не определена. Однако по возвращении "за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение".

Также сообщается, что по состоянию на 9 февраля, среди подтвержденных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV на лайнере граждане следующих государств: Японии - 28 человек, США - 14, Австралии - 7, Канады - 7, Гонконг - 3, Китая - 2, Новой Зеландии - 1, Филиппин - 5, Аргентины - 1, Великобритании - 1 и Украины - 1.

Ранее сообщалось, что у первого украинца обнаружили коронавирус. Украинец с круизного лайнера Diamond Princess заразился китайским коронавирусом.

Напомним, лайнер Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы после того, как у одного из его пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

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