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Поклонская сдала ДНК-тест: Вдруг с Зеленским общие предки

Комментариев: 2
Депутат Госдумы решила доказать, что она "русская украинка" или надеется найти общих предков с президентом Украины.
Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности
Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности
facebook.com/PoklonskayaNV

Экс-прокурор аннексированного Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заказала генетический тест для определения этнической принадлежности. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в воскресенье, 9 февраля.

Такое решение Поклонская приняла после того, как объявила себя "русской украинкой". Ее заявление вызвало массу критики в социальных сетях.

По словам Поклонской, она заказала ДНК-тест в одной из московских клиник для того, чтобы "развеять мифы" вокруг себя. Она сравнила генетический код человека с прокурорским архивом, где "все ходы записаны".

"Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана. Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? Или выяснится, что я татарка больше, чем чокнутый радикал Джемилев? А вдруг у нас с Зеленским общие предки?", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Поклонская объявила себя "няш-мяш" и показала фото. Политик, получившая известность после аннексии Крыма, опубликовала фотографии с "голливудской" фотосессии.

Напомним, Поклонская вновь стала мемом после поздравления верхом на коне.

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Теги: Крым, ДНК, Владимир Зеленский, Наталья Поклонская, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Alkoholowe    09.02.2020, 22:05
Оценка:  +2
Alkoholowe
нюхать меньше нужно...манда тупая
Graddfeydd    09.02.2020, 21:55
Оценка:  +4
Graddfeydd
Eбaнатко
MykRom    09.02.2020, 21:50
Оценка:  +4
MykRom
Мироточащая Поклонская называет Джемилёва чокнутым? Тогда к Поклонской нет другого слова, как шизанейтушая новейшей истории.
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