На Львовщине водитель зажал руку полицейскому и протянул 100 метров

Пассажирка автомобиля оказалась в розыске за кражу. У нее правоохранители обнаружили 10 граммов метадона.

Во Львовской области мужчина под действием наркотиков около 100 метров тянул патрульного, зажав его руку окном автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

В субботу около 14:00 на улице Повитряний к патрульным обратились оперативники и сообщили, что по этой улице вскоре будет ехать автомобиль Renault Megane, в котором может находиться человек в розыске. Инспекторы заметили этот автомобиль и остановили его на улице Ганкевича.

"Мужчина заметно нервничал. Он лишь немного открыл окно и начал давать для ознакомления документы. Вдруг неизвестный резко поднял стекло и зажал руку патрульному и тронулся. Напарник и сотрудники УПН пытались остановить транспортное средство", - говорится в сообщении.

Протащив полицейского около 100 метров, автомобиль остановился. 24-летнего львовянина задержали. Он имел признаки наркотического опьянения. Его пассажирка, 34-летняя львовянка, оказалась в розыске за кражу. У нее обнаружили 10 граммов метадона.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь для полицейского.

Водитель отказался от проверки на состояние наркотического опьянения. Теперь ему грозит ответственность по ч.2 ст.342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей) УК, а также за ч.2 ст.345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК.

Напомним, в Киеве пассажир метро напал на полицейского. Инцидент произошел на станции метро Контрактовая площадь. Полицейский в вестибюле станции обнаружил двух граждан с признаками опьянения.

Также в Киеве на железнодорожном вокзале мужчина и женщина напали на полицейского во время проверки. Женщина ударила полицейского несколько раз неизвестным предметом в голову, а ее знакомый распылил газ копу в лицо.

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