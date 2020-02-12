Под Харьковом ротвейлер загрыз 4-летнего ребенка

Пес вырвался из вольера и напал на мальчика, гулявшего во дворе без присмотра.

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В Харьковской области в результате нападения собаки погиб 4-летний мальчик. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Сообщение о трагедии в одном из сел Красноградского района поступило в полицию 12 февраля около 16:00.

Предварительно установлено, что днем ​​жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Прибывшей бригаде скорой медицинской помощи спасти ребенка не удалось.

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По словам родных мальчика, 3-летнюю собаку семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения она не проявляла.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Тернополе хозяйка оставила животное на детской площадке и ушла по своим делам. Агрессивный пес, оставленный без присмотра, покусал школьника.

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