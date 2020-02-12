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Под Харьковом ротвейлер загрыз 4-летнего ребенка

Комментариев: 11
Пес вырвался из вольера и напал на мальчика, гулявшего во дворе без присмотра.
Под Харьковом ротвейлер загрыз 4-летнего ребенка
© hk.npu.gov.ua
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Под Харьковом ротвейлер загрыз 4-летнего ребенка
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В Харьковской области в результате нападения собаки погиб 4-летний мальчик. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Сообщение о трагедии в одном из сел Красноградского района поступило в полицию 12 февраля около 16:00.

Предварительно установлено, что днем ​​жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Прибывшей бригаде скорой медицинской помощи спасти ребенка не удалось.

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По словам родных мальчика, 3-летнюю собаку семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения она не проявляла.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Тернополе хозяйка оставила животное на детской площадке и ушла по своим делам. Агрессивный пес, оставленный без присмотра, покусал школьника.

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Теги: собака, ротвейлер, ребенок, смерть, Харьковская область
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Комментариев (11)
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Cowboychik    12.02.2020, 22:45
Оценка:  -2
Cowboychik
Мой друг - это немецкая овчарка, которую я тренировал около года с кинологом. Поведение Добермана он обянил психическим расстройством, а не агрессией. Агрессивные псы не убегают. Таких псов нужно усыплять....
Cowboychik    12.02.2020, 22:18
Оценка:  -3
Cowboychik
Ротвейлер собака служебная и такое поведение не типично для этой породы. Я был свидетелем как Доберман нападал на школьника младших классов. Собака его даже немного укусила. Но когда я подоспел на помощ со своим другом, то Доберман просто убежал.
Cowboychik    12.02.2020, 22:25
Оценка:  -3
Cowboychik
Мой друг - это немецкая овчарка, которую я тренировал около года с кинологом. Поведение Добермана он обянил психическим расстройством, а не агрессией. Агрессивные псы не убегают. Таких псов нужно умертвлять.
bertal    12.02.2020, 21:34
Оценка:  -2
bertal
Пора водить смертную казнь, для желающих завести бойцовскую породу собак, сколько еще должно погибнуть , чтоб до деб илов у власти дошло?
Rikstal    12.02.2020, 22:09
Оценка:  +4
Rikstal
ротвєйлер относится к породе служебных собак, а не бойцовских.
Херсонець    12.02.2020, 21:26
Оценка:  +4
Херсонець
Яка трагедія для родини.Психологи стверджують,що як правило бійцівських собак заводять люди із заниженою самооцінкою або неадеквати і тільки малий процент,які дійсно відповідальні тренують та використовують засоби безпеки.
Rikstal    12.02.2020, 22:05
Оценка:  +5
Rikstal
ротвейлер - не бійцівська порода! Однак заводити 3-річного пса з вже сформованим характером - треба бути дуже обережним і пильним. Інше діло, коли пес виховується у сім"ї із щенячого віку. Ця трагедія є прикладом необхідності відповідального ставлення до вибору чотирилапого друга.
Евроскептик    12.02.2020, 21:24
Оценка:  0
Евроскептик
Пса пристрелить.
xapi3mat    12.02.2020, 19:47
Оценка:  +10
xapi3mat
пи3дец! сколько можно терпеть болбой-обов которые держат собак-убийц без присмотра!
xapi3mat    12.02.2020, 19:48
Оценка:  +9
xapi3mat
нет намордника - тюрьма!
Asmo    12.02.2020, 21:00
Оценка:  +6
Asmo
это была их собака и их двор, как вариант сделать так, чтобы хозяин полностью уголовно отвечал за собаку автоматически по самой высшей строгости..
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