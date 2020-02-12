Изменений по санкциям не будет – еврокомиссар

Если нет прогресса в Минском процессе, не может быть изменений в политике санкций в отношении России, отметил Оливер Варгеи.

Евросоюз не будет пересматривать санкции против России, пока она не достигнет прогресса в исполнении Минских соглашений. Об этом сказал еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи в интревью для Интерфакс-Украина, обнародованном в среду, 12 февраля.

Дипломат напомнил, что решения по санкциям принимаются всеми государствами-членами ЕС.

"Санкции – это никогда не было о создании возможностей для бизнеса, а о том, чтобы поддержать Украину и быть солидарными с ней", – отметил еврокомиссар.

По его словам, для ЕС важно сохранять линию, которой он придерживался.

"Если нет прогресса в Минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это – принципиальная граница, страны-члены поддерживают эту линию. И, конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем. И конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем... Но пока не будет прогресса, не будет никакого изменения с нашей стороны", – резюмировал Оливер Варгеи, который на этой неделе находился с визитом в Украине.

Напомним, в декабре прошлго года Евросоюз продлил еще на шесть месяцев экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекал 31 января 2020 года.

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