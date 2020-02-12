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Изменений по санкциям не будет – еврокомиссар

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Если нет прогресса в Минском процессе, не может быть изменений в политике санкций в отношении России, отметил Оливер Варгеи.
Оливер Варгеи на этой неделе посетил Украину
Оливер Варгеи на этой неделе посетил Украину

Евросоюз не будет пересматривать санкции против России, пока она не достигнет прогресса в исполнении Минских соглашений. Об этом сказал еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи в интревью для Интерфакс-Украина, обнародованном в среду, 12 февраля.

Дипломат напомнил, что решения по санкциям принимаются всеми государствами-членами ЕС.

"Санкции – это никогда не было о создании возможностей для бизнеса, а о том, чтобы поддержать Украину и быть солидарными с ней", – отметил еврокомиссар.

По его словам, для ЕС важно сохранять линию, которой он придерживался.

"Если нет прогресса в Минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это – принципиальная граница, страны-члены поддерживают эту линию. И, конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем. И конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем... Но пока не будет прогресса, не будет никакого изменения с нашей стороны", – резюмировал Оливер Варгеи, который на этой неделе находился с визитом в Украине.

Напомним, в декабре прошлго года Евросоюз продлил еще на шесть месяцев экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекал 31 января 2020 года.

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Теги: Россия, Украина, ЕС, Евросоюз, санкции, Минск, санкции против России, Минский протокол, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Makcим    12.02.2020, 22:46
Оценка:  +3
Makcим
Хорошая новость!
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