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В Харьковской области ротвейлер загрыз мальчика

Комментариев: 4
Трехлетнего пса семья приобрела около трех недель назад. За это время агрессивного поведения он не проявлял.
Ротвейлер убил ребенка
Ротвейлер убил ребенка
Нацполиция Украины

В одном из поселков Красноградского района пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на 4-летнего мальчика. От полученных повреждений ребенок умер, сообщает региональное управление Нацполиции в Харьковской области в среду, 12 февраля.

Информация о трагедии поступила сегодня около 16:00.

"Полицейские предварительно установили, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось", – говорится в сообщении.

По словам родных мальчика, трехлетнего пса семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения он не проявлял.

Следователи открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой несчастный случай (п.2 ч.2 ст.115 УК Украины). Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области ротвейлер загрыз мальчика

Ранее в Одессе ротвейлер чуть не загрыз 27-летнюю хозяйку. Женщина выгуливала собаку в парке, когда та набросилась на нее, искусала, повалила на землю и не давала встать. Собаку ликвидировала полиция.

А в Запорожской области бездомные собаки загрызли пенсионерку. Пострадавшая пролежала в реанимации двое суток, однако врачам спасти ее не удалось

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Теги: собака, смерть, Харьковская область, ребенок, фото, полиция, пес, умер, мальчик, погиб, ротвейлер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    12.02.2020, 22:52
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Зачем два раза это повторять?
zveroboy111    12.02.2020, 22:36
Оценка:  +1
zveroboy111
Піпець, як можна на рівному місці проміняти дитину на "любов" до бійцівських собак. Тупо просерли власну дитину. Ніякого співчуття. А безвинну дитинку шкода.
Rikstal    12.02.2020, 23:03
Оценка:  +3
Rikstal
треба знати, що ротвейлер - це не бійцівська порода собак, а службова порода. І забирати до себе 3-річного пса - це небезпечно із будь-якою породою. Навіть болонка, яка ще не "прижилась", може покусати ні з того, ні з сього.
zveroboy111    12.02.2020, 23:36
Оценка:  +2
zveroboy111
Кого це вже цікавить? Дитина сьогодні ввечері повинна була повечеряти, погратися і лягти спати у теплу постіль. Але ляже у холодну землю. Назавжди. І винні в цьому дорослі.
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