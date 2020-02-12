В Харьковской области ротвейлер загрыз мальчика

Трехлетнего пса семья приобрела около трех недель назад. За это время агрессивного поведения он не проявлял.

В одном из поселков Красноградского района пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на 4-летнего мальчика. От полученных повреждений ребенок умер, сообщает региональное управление Нацполиции в Харьковской области в среду, 12 февраля.

Информация о трагедии поступила сегодня около 16:00.

"Полицейские предварительно установили, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось", – говорится в сообщении.

По словам родных мальчика, трехлетнего пса семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения он не проявлял.

Следователи открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой несчастный случай (п.2 ч.2 ст.115 УК Украины). Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

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