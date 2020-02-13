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Микроавтобус из Украины попал в ДТП под Псковом, восемь жертв

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По предварительным данным, все погибшие - украинцы. Еще два человека госпитализированы с травмами средней тяжести.
В ДТП под Псковом разбился микроавтобус с украинскими номерами
В ДТП под Псковом разбился микроавтобус с украинскими номерами
t.me/breakingmash
 
На трассе в Псковской области 13 февраля в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo погибли восемь человек, предположительно граждане Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
 
Отмечается, что авария произошла на трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района около деревни Руда.
 
По предварительной информации, в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и большегруза-фуры погибли восемь человек - водитель Mercedes и семь пассажиров. Еще один пассажир и водитель Volvo пострадали. 
 
Как уточнила глава района Светлана Василькова, все погибшие, предположительно, граждане Украины. По ее словам, микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован в Украине.
 
"Предположительно, погибшие - граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа", - указала собеседница агентства.
 
В комитете по здравоохранению Псковской области сообщили о двух госпитализированных - гражданах Беларуси и Украины. Они находятся в состоянии средней тяжести.
 
По информации телеграмм-канала Mash, водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой. Погибшие ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Венгрии произошло масштабное ДТП с участием пяти транспортных средств, в результате которого погибли двое граждан Украины.

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Теги: Россия, Украина, ДТП, фото, авария, украинцы, микроавтобус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    13.02.2020, 05:58
Оценка:  0
Антибес
Жаль людей...Скорблю.
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