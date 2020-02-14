Погода в Украине на 14 февраля: Прогноз синоптиков на День влюбленных

В Украине в День святого Валентина ожидаются осадки. Этот день принесет с собой непогоду в виде мокрого снега, дождя и гололеда на дорогах.

Погода в Украине на 14 февраля pixabay.com

Погода в Украине в среду, 14 февраля, будет в основном теплой. В некоторых областях страны возможен дождь, снег и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве и на севере Украины

В Киеве и северных областях температура воздуха днем +2… + 4 градуса, ночью от 0 до - 4;

В Черкассах днем +2…+4, ночью -1… - 3;

В Кропивныцьком днем +2… +4, ночью -1… -3;

В Полтаве днем 0… +2, ночью 0… -2.

Погода на 14 февраля в Киеве и области meteo.gov.ua

Погода во Львове и западных областях

Во Львове и западных регионах Украины погода днем +3… +5 градусов, ночью -1… 3;

В Ужгороде днем +3… +5, ночью -1… -3;

В Ивано-Франковске днем +3… +5, ночью 0…. -2;

В Тернополе днем +3… +5, ночью 0… -2;

В Луцке днем +2… +4, ночью +1… -1.

Погода на 14 февраля во Львове и области meteo.gov.ua

Погода в Одессе и на юге

В Одессе и на юге Украины днем ожидается +6 … +8 градусов, ночью от 0 до -4;

В Николаеве днем +6… +8, ночью -1… -3;

В Херсоне днем +4… +6, ночью -1… -4;

В Крыму днем +4… +6, ночью +1… -1.

Погода на 14 февраля в Одессе и области meteo.gov.ua

Погода на Востоке Украины

На востоке страны температура воздуха днем +1… +3, ночью от -1 до -3.

В Донецке днем +1… -1, ночью +1… -1;

В Луганске днем +1… -1, ночью -1… -3;

В Харькове днем +1… -1, ночью +1… -1.

Погода на 14 февраля в Донецке и области meteo.gov.ua

Погода в Украине на 14 февраля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко на погоду в Украине влияет циклон из Италии.

14 февраля в Украину приблизится циклон и снова из Италии. Но коснется он своими атмосферными фронтами западных областей и Одесской области. Остатки другого, уже старого, циклона еще спровоцируют завтра небольшой снег на востоке Украины, - рассказала синоптик.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.