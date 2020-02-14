Погода в Украине на 14 февраля: Прогноз синоптиков на День влюбленных
Погода в Украине в среду, 14 февраля, будет в основном теплой. В некоторых областях страны возможен дождь, снег и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и на севере Украины
В Киеве и северных областях температура воздуха днем +2… + 4 градуса, ночью от 0 до - 4;
В Черкассах днем +2…+4, ночью -1… - 3;
В Кропивныцьком днем +2… +4, ночью -1… -3;
В Полтаве днем 0… +2, ночью 0… -2.
Погода во Львове и западных областях
Во Львове и западных регионах Украины погода днем +3… +5 градусов, ночью -1… 3;
В Ужгороде днем +3… +5, ночью -1… -3;
В Ивано-Франковске днем +3… +5, ночью 0…. -2;
В Тернополе днем +3… +5, ночью 0… -2;
В Луцке днем +2… +4, ночью +1… -1.
Погода в Одессе и на юге
В Одессе и на юге Украины днем ожидается +6 … +8 градусов, ночью от 0 до -4;
В Николаеве днем +6… +8, ночью -1… -3;
В Херсоне днем +4… +6, ночью -1… -4;
В Крыму днем +4… +6, ночью +1… -1.
Погода на Востоке Украины
На востоке страны температура воздуха днем +1… +3, ночью от -1 до -3.
В Донецке днем +1… -1, ночью +1… -1;
В Луганске днем +1… -1, ночью -1… -3;
В Харькове днем +1… -1, ночью +1… -1.
По словам синоптика Натальи Диденко на погоду в Украине влияет циклон из Италии.
14 февраля в Украину приблизится циклон и снова из Италии. Но коснется он своими атмосферными фронтами западных областей и Одесской области. Остатки другого, уже старого, циклона еще спровоцируют завтра небольшой снег на востоке Украины, - рассказала синоптик.
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