Под Житомиром женщина утонула в болоте

Жители поселка вместе со спасателями не смогли ее вовремя найти.

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В Житомирской области в поселке Славенщина спасатели достали из болота тело женщины, которая утонула вечером 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

12 февраля в 21:50 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что вблизи с. Славинщина Народичского района в болоте утонул человек. Крестьяне, проживающие неподалеку от водоема, слышали ночью женский крик о помощи, - говорится в сообщении.

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Как сообщается, жители поселка поняли, что крики раздаются из болота – было почти ничего не видно, поэтому они вызвали на помощь спасателей.

Уже через 15 минут бойцы ГСЧС прибыли к месту вызова. В резиновых сапогах они приступили к поискам женщины на водоеме. На крики она не отвечала. Глубина была разной, но в основном – по пояс. Надувная лодка не понадобилась, - сообщают в ГСЧС.

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Впоследствии в 20 метрах от берега спасатели нашли тело мертвой женщины в камышах, ее передали медикам. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют специалисты.

Напомним, под Днепром пьяная женщина забыла 6-летнего сына в другом городе. Женщина не заметила пропажи ребенка.

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