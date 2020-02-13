На Херсонщине отец ценой жизни спас сына из проруби

В спасении ребенка принял участие также случайный свидетель трагедии и прибывшие по вызову "МЧСники".

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В Херсонской области отец с 5-летним сыном провалились под лед. Мужчина утонул, а ребенка спас местный житель. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Херсонской области.

12 февраля в 16:23 на номер Службы “101“ позвонила жительница поселка Ивановка и сообщила, что на центральном пруду люди провалились под лед. Прибывшие на вызов спасатели вытащили на берег мужчину и ребенка. Но выяснилось, что еще один человек ушел под лед и пропал.

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Со слов очевидцев спасатели установили картину случившегося. Так выяснилось, что 32-летний отец с 5-летним сыном пошли по льду и провалились. Отец, пытаясь спасти сына, выталкивал его на лед и, в конце концов, сам ушел под воду. Местная жительница, увидев, что происходит на пруду, стала звать на помощь и позвонила в Службу спасения.

В этот момент мимо пруда на скутере проезжал 33-летний житель Ивановки. Он бросился по льду к ребенку и, прыгнув в прорубь, поддерживал ребенка до прибытия спасателей. Отец малыша к тому времени уже исчез под водой.

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Прибывшие на место спасатели помочь ему уже не могли, но сумели с помощью веревки вытащить на берег ребенка и его случайного спасителя. Обоих каретой скорой помощи доставили в районную больницу. По информации медиков, здоровью мальчика и мужчины угрозы нет.

Отмечается, что к поискам утонувшего отца ребенка будут привлечены водолазы.

Напомним, под Житомиром женщина утонула в болоте. Жители поселка вместе со спасателями не смогли ее вовремя найти.

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