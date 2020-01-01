В одесском супермаркете произошла поножовщина

Между двумя посетителями вспыхнула словесная перепалка, которая закончилась поножовщиной.

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В супермаркете на улице Канатной в Одессе произошла поножовщина между посетителями. Видео инцидента опубликовано в YouTube.

Инцидент произошел около 23:35. На записи видно, что двое мужчин начали спор возле кассы, а потом между ними вспыхнула драка. Один из конфликтующих достал нож и нанес им несколько ударов, когда другой уже лежал на полу.

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Драку остановили сотрудники охраны и полицейские прибывшие на место происшествия. Копы сообщили позже, что личность правонарушителя была установлена, после чего его отпустили.

Раненого госпитализировали с ранениями в области ягодиц, характер нанесенных ему повреждений не несет опасности для жизни.

Напомним, что ранее в Винницкой области мужчина с вилкой напал на копа. На требование остановиться правонарушитель не реагировал, тогда полицейский выстрелил вверх.

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