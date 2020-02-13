В Обухове родители закрыли маленьких детей в машине

Случайный прохожий освободил детей и вызвал полицию. Родителей привлекли к ответственности.

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В Обухове Киевской области полиция привлекла к ответственности родителей, которые закрыли двух маленьких детей в машине. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает пресс-служба полиция области.

Неравнодушный гражданин обратился по спецлинии “102“ и сообщил, что в закрытом автомобиле длительное время находятся двое маленьких детей и громко плачут. Двухлетнюю девочку и мальчика, которому не исполнилось еще и года, родители закрыли в легковушке на парковке у супермаркета в городе Обухов, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что заявитель самостоятельно освободил детей из авто, за считанные минуты на место происшествия прибыли и правоохранители.

В настоящее время родители уже вернулись к машине. С ними ювенальные полицейские провели профилактическую беседу, чтобы в дальнейшем предупредить безнадзорность детей, - добавили в полиции.

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Также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, мать привлекли к административной ответственности по статье о невыполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей (ч. 1 ст. 184) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, на Херсонщине отец ценой жизни спас сына из проруби. В спасении ребенка принял участие также случайный свидетель трагедии и прибывшие по вызову “МЧСники“.

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