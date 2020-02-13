Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Нанотехнологии": Под Херсоном дорожники положили асфальт поверх льда

Комментариев: 7
Процесс ремонта и его последствия один из водителей запечатлел на видео.
Асфальт клали прямо в снежную кашу и лед
Асфальт клали прямо в снежную кашу и лед
кадр из видео

Читай также: Цветочный флешмоб: на Закарпатье посадили в ямы на дорогах цветы

На Херсонщине дорожники удивили очень странной “технологией“, которую применили при ремонте трассы Новотроицкое — Геническ. Дорожники положили новый асфальт прямо на слой льда.

Один из водителей, ехавших по трассе, снял видео “ремонта“ и опубликовал ролик в YouTube.

На записи запечатлено, как ремонтники выгребают из дорожных ям воду и куски льда, после чего закатывают в них асфальт.

Вот как у нас стелют асфальт. Отлично. Лед выбрали, забросали. Нанотехнологии. И вон дальше стелют, — говорит автор видео.

Напомним, в Одесской области дорогу отремонтировали рапанами. Таким образом местные жители провели ямочный ремонт дороги.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ремонт дорог, Херсонская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Graddfeydd    14.02.2020, 01:27
Оценка:  +11
Graddfeydd
Разогнать нахрен этот Автодор - только пи$дить деньги и умеют. Нанимать китайцев (когда выздоровят ) или тех же турок под гарантии качества работы - любая вменяемая частная контора будет из кожи вон лезть, чтобы проявить себя хорошо в работе, для получения гос.заказа и долгосрочного сотрудничества
rewersedent    13.02.2020, 21:34
Оценка:  +23
rewersedent
Який піп , такий приход .
Путин-Xyйло    13.02.2020, 21:11
Оценка:  +18
Путин-Xyйло
Нужен закон разрешающий пи3дить горе-ремонтников любому свидетелю их халтуры, можно ногами. С обязательной фиксацией на видео "подвигов" и расплаты!
Путин-Xyйло    13.02.2020, 21:08
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
В месте ремонта асфальт должен прослужить три месяца. Но ни кого не напрягает, что он держится три дня или часа. Никого из "ремонтников"!
Мухоморище    13.02.2020, 20:28
Оценка:  +19
Мухоморище
Это просто позор какой-то.Мы от мокшей не далеко ушли.
Путин-Xyйло    13.02.2020, 21:05
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
Этих "мастеров" начальник еще и премию получит!
bertal    13.02.2020, 20:09
Оценка:  -21
bertal
Это кого то удивляет? в наше время
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь