"Нанотехнологии": Под Херсоном дорожники положили асфальт поверх льда

Процесс ремонта и его последствия один из водителей запечатлел на видео.

Асфальт клали прямо в снежную кашу и лед кадр из видео

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На Херсонщине дорожники удивили очень странной “технологией“, которую применили при ремонте трассы Новотроицкое — Геническ. Дорожники положили новый асфальт прямо на слой льда.

Один из водителей, ехавших по трассе, снял видео “ремонта“ и опубликовал ролик в YouTube.

На записи запечатлено, как ремонтники выгребают из дорожных ям воду и куски льда, после чего закатывают в них асфальт.

Вот как у нас стелют асфальт. Отлично. Лед выбрали, забросали. Нанотехнологии. И вон дальше стелют, — говорит автор видео.

Напомним, в Одесской области дорогу отремонтировали рапанами. Таким образом местные жители провели ямочный ремонт дороги.

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