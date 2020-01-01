На Житомирщине мужчина развращал своих дочерей-близнецов
Суд взял под стражу жителя Житомирской области, подозреваемого в развращении дочерей-близнецов. Об этом сообщает прокуратура области в четверг, 13 февраля.
Мужчину арестовали на два месяца без права внесения денежного залога.
"По версии следствия, 38-летний отец-одиночка, на которого возложены обязанности по воспитанию и попечительстве о двух малолетних детях-близнецах, совершал развратные действия в отношении своей родной 6-летней дочери", - сказано в сообщении.
Следователи предполагают, что мужчина мог развращать и второго ребенка. Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение малолетних, совершенное членами семьи или близкими родственниками, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем).
Детей передали бабушке. Решается вопрос об установлении над ними опеки. Расследование этого дела продолжается.
Напомним, что ранее в Кривом Роге прадедушку задержали за домогательство к внучке. Мать девочки застала извращенца в тот момент, когда он приставал к ребенку. Теперь девочка боится спать без родителей.
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