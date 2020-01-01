Загороднюк: Закупка Patriot - не в приоритете

Украина заинтересована американской системой противовоздушной обороны, но пока это вопрос перспективы.

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина хочет купить американские системы противовоздушной обороны Patriot, но пока это лишь перспективный вопрос. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, передает Укринформ в четверг, 13 февраля.

"Сейчас мы не проводим переговоры относительно Patriot, хотя у нас есть теоретическая возможность начать такой диалог. Сейчас у нас несколько иные приоритеты. У нас ограниченный ресурс, мы решили, что в этом году мы его спланируем иным образом. Хотя стратегически нам, конечно, это было бы интересно. Мы поднимали этот вопрос как принципиальную возможность, однако это пока и все", - сказал Загороднюк и добавил, что переговорный процесс вокруг этого вопроса является чрезвычайно сложным и может длиться годами.

Сейчас политика направлена на сближение позиций с США в формате переговоров, и когда они будут достаточно близкими, украинская сторона сможет поднять этот вопрос о Patriot, продолжил министр и отметил, что военное ведомство и ВСУ активно работают над разработкой собственных возможностей в сферах воздушной и противоракетной обороны.

"Что касается наших собственных возможностей, мы их прорабатываем. Через некоторое время будет обнародована стратегия по развитию противовоздушной обороны. Тогда мы сможем комментировать, в данное время этот вопрос в работе. Есть рабочая группа в Вооруженных силах, которая постоянно работает, чтобы дать ответ, как должна выглядеть наша ПВО, каким образом она будет обеспечена. Поэтому решение скоро будет", - резюмировал Загороднюк.

Напомним, ранее Загороднюк заявил, что Украина отвечает программе партнерства с НАТО. Глава Минобороны заявил о соответствии военным критериям присоединения к Программе расширенных возможностей НАТО.

Также сообщалось, что в Украине построят военные базы по стандартам НАТО. Это будут два объекта, которые построят "в чистом поле". Ожидается, что одна будет - в Мариуполе, другая - в Северодонецке.

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