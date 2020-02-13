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Шесть телеканалов закодируют сигнал

Комментариев: 4
С марта закодированным будет сигнал канала УНИАН, а также пяти нишевых телеканалов.
Еще шесть каналов закодируют сигнал
Еще шесть каналов закодируют сигнал
lnr.media

С конца февраля группа 1+1 медиа кодирует на своем спутнике канал УНИАН, также будет закодирован сигнал нишевых каналов MusicBox, Кус-кус, 36.6, Дача и Эпоха. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает Телекритика со ссылкой на пресс-службу 1+1 медиа.

Отмечается, что телеканалы кодируют свой спутниковый сигнал системой условного доступа Verimatrix. Кодированный сигнал телеканалов будет подниматься на спутник Astra 4A через передающую станцию телегруппы 1+1 media.

Ранее сообщалось, что спутниковые сигналы заблокируют десять украинских телеканалов. Кроме вышеперечисленных свой сигнал планировали закодировать также телеканалы Xsport, Трофей, Терра, Наука и Фауна.

Четыре медиагруппы - StarLightMedia, 1+1 медиа,"Медиа Группа Украина и Интер медиа групп - в ночь на 29 января закодировали сигнал своих 22 телеканалов на спутнике.

Кодирование каналов: как смотреть ТВ после 28 января

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Теги: телевидение, спутник, телеканалы, телеканал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Strv-003-3    14.02.2020, 02:41
Оценка:  -1
Strv-003-3
Спутник изготовила Lockheed Martin, а запускала РФ на Протон -М , эуропа бля
Boxerogos    14.02.2020, 02:38
Оценка:  -5
Boxerogos
Продюсер 1+1 абсолютно справедливо отметила что"мова"подходит только для озвучки кинокомедий,но уж никак не для серъёзных фильмов.При этом на"плюсах"нетленка под названием"Кухня"идёт на родном,русском языке,в отличии от телеканала ТЕТ,где"Кухню"показываю т на"мове"!)))))))))))))
Путин-Xyйло    13.02.2020, 22:10
Оценка:  +20
Путин-Xyйло
Зомбоящик смотрит тот кто хочет быть обманутым, даже если он сам себе в этом не признается!
rewersedent    13.02.2020, 21:30
Оценка:  +22
rewersedent
Ну и пюдоры !
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