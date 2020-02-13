Шесть телеканалов закодируют сигнал

С марта закодированным будет сигнал канала УНИАН, а также пяти нишевых телеканалов.

Еще шесть каналов закодируют сигнал lnr.media

С конца февраля группа 1+1 медиа кодирует на своем спутнике канал УНИАН, также будет закодирован сигнал нишевых каналов MusicBox, Кус-кус, 36.6, Дача и Эпоха. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает Телекритика со ссылкой на пресс-службу 1+1 медиа.

Отмечается, что телеканалы кодируют свой спутниковый сигнал системой условного доступа Verimatrix. Кодированный сигнал телеканалов будет подниматься на спутник Astra 4A через передающую станцию телегруппы 1+1 media.

Ранее сообщалось, что спутниковые сигналы заблокируют десять украинских телеканалов. Кроме вышеперечисленных свой сигнал планировали закодировать также телеканалы Xsport, Трофей, Терра, Наука и Фауна.

Четыре медиагруппы - StarLightMedia, 1+1 медиа,"Медиа Группа Украина и Интер медиа групп - в ночь на 29 января закодировали сигнал своих 22 телеканалов на спутнике.

Кодирование каналов: как смотреть ТВ после 28 января

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