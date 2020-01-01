В Харькове эвакуатор разбил автомобили на автостоянке

Груженый эвакуатор на летней резине съехал по заснеженной дороге прямо на автостоянку, где столкнулся с несколькими автомобилями.

В Харькове эвакуатор, перевозивший легковой автомобиль, въехал на автостоянку и врезался в несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовали в соцсетях в четверг, 13 февраля.

В описании ролика сказано, что во время первого столкновения за рулем машины находился парень 1996 года рождения.

"После оформления приехал хозяин эвакуатора, сел за руль, сдал два метра назад, и опять проехал вперед и ударил еще раз все автомобили, так как авто было неисправно", - сообщил автор ролика.

В результате было оформлено еще одно ДТП, уже с этим водителем. Пострадавшими оказались три автомобиля, находившиеся на площадке.

Напомним, что ранее в Киевской области столкнулись ВАЗ и грузовой DAF, один человек погиб, один госпитализирован.

Также сообщалось, что в Венгрии в масштабном ДТП погибли два украинца, еще семь пострадали. Возле населенного пункта Кал столкнулись две легковушки, в которые врезался микроавтобус с украинскими номерами.

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