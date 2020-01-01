Пенсионерка из Беларуси хотела ввезти в Украину полтысячи единиц косметики

Женщина пыталась провезти в Украину различные кремы, лаки для ногтей, гели немецкой торговой марки, не задекларировав их на таможне.

Белорусская пенсионерка пыталась через "зеленый коридор" провезти в Украину 551 косметическое средство немецкой торговой марки с российским дистрибьютором. Об этом сообщает пресс-служба киевской таможни в четверг, 12 февраля.

Женщина пыталась пересечь границу через "зеленый коридор" и не задекларировала товары, поэтому их изъяли сотрудники таможни.

"Различные кремы, лаки для ногтей, гели и т.д. немецкой торговой марки Grattol (официальный дистрибьютор - Россия), в целом 551 единица, находились в автомобиле, которым управляла белорусская пенсионерка. Во время прохождения таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска "Выступовичи", что на украинско-белорусской границе, женщина выбрала "зеленый коридор". Такие действия должны были означать, что дама не перемещает товар, обязательный для декларирования. Однако женщина проигнорировала таможенные правила. В результате косметические средства изъяты", - сказано в сообщении.

Подразделение по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Киевской таможни составило протокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины (нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля).

Напомним, что ранее китаец пытался провезти в багаже мертвых птиц. Таможенники обнаружили в багаже авиапассажира странный груз - мертвых животных, которых он вез в качестве "корма для кошки".

Также сообщалось, что пограничники задержали два авто с сигаретами в газовых баллонах. Сигареты под марками известных брендов, которые перемещались с сокрытием от контроля, изъяли. Сумма их оценки составила почти 64 000 грн.

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